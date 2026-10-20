La Granja VIP: Lista OFICIAL de Eliminados del reality hasta la semana 7

Hasta este momento, La Granja VIP ha vivido la eliminación de 6 Granjeros, quienes hicieron historia al estar dentro del reality de convivencia 24/7, donde hicieron alianzas, jugaron solos, tuvieron increíbles momentos con los animales y mucho más. Abigail Pak "La Coreañera", Maria Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlta han sido los primeros 6 eliminados, a continuación te contamos sobre su paso por el reality.

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Abigail Pak "La Coreañera": Primera Eliminada de La Granja VIP

"La Coreañera" fue una de las personalidades más tiernas y carismáticas dentro del programa al dejarse ver tal como es. Aunque desde los primeros días comentó que extrañaba mucho a sus amigos, el primer viernes durante la fiesta demostró que lo suyo es la música y deleitó a los Granjeros al tocar el acordeón.

María Karunna, segunda Eliminada de La Granja VIP

María Karunna fue de las primeras nominadas en la semana 1 de La Granja VIP, pero logró salvarse en el juego por la Salvación; sin embargo, la cantante y bailarina volvió a quedar Nominada en la segunda semana del reality y no pudo salvarse, por lo que quedó clavada en la Tabla de Nominación y fue eliminada el 20 de septiembre durante la segunda Gala de Eliminación.

Carlos Trejo fue el tercer Eliminado de La Granja VIP

Carlos Trejo tuvo algunas semanas difíciles, ya que desde los primeros días "El Cazafantasmas" tuvo complicaciones de salud. Cuando le tocaba ser Peón, por decisión de la producción se decidió que Carlos estuviera dentro de las áreas comunes de los Granjeros y evitar que se enfermara más. El 25 de septiembre, Trejo se convirtió en el tercer Eliminado y como legado nominó a "Bebeshita".

Kenny Avilés: Tercera Eliminada de La Granja VIP

¡Rockera imparable! La Eliminación de Kenny Avilés fue una de las más dolorosas para los Granjeros, pues todos se habían encariñado de su forma liberal de ser y de su sentimiento, pues varias veces demostró que está enamorada de la vida y se siente orgullosa de lo que ha logrado a sus 72 años. El 27 de octubre la Granjera dijo Adiós al reality, pero dejó claro que no se fue triste, al contrario, despegó un nuevo vuelo.

Quinto Eliminado de La Granja VIP: Pascal Nadaud

El quinto Granjero en salir del reality fue Pascal Nadaud, quien tuvo grandes momentos al crear una alianza con el equipo de Manelyk, Kunno, Azalia y Mono, pero sobre todo una hermandad con Fernando Lozada, quien quedó destrozado el 4 de octubre con la salida de su amigo. No todo fue bueno para Pascal dentro de La Granja VIP, debido a que tuvo muchas peleas con Kevyn "Bicolor" con quien nunca logró empatar.

Pimpinela Escarlata: Sexto Eliminado de La Granja VIP

Una de las despedidas más inesperadas fue la de Mario González Lozano, verdadero nombre de "Pimpinela Escarlata". El luchador logró cautivar al público y a sus compañeros del reality con su sencillez, su sentido del humor y sus grandes momentos donde llegó a luchar con algunos de ellos, pero también tuvo una relación complicada con Kunno y con Manelyk y durante una Asamblea les dijo de todo y no se guardó nada.