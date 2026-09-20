¿Quién es el segundo Granjero ELIMINADO de La Granja VIP?; esto es lo que se sabe hasta el momento

Este tercer Domingo de La Granja VIP Segunda a Temporada se vivirá uno de los momentos más tensos del reality ya que se dará a conocer quién es el segundo o segunda Granjera que sale de forma definitiva del reality ya que hasta el momento esta información se desconoce y será solo a través del programa en vivo y nuestra cobertura que podrás conocer esta información.

¿Quién fue la primera eliminada en salir de La Granja VIP?

El pasado domingo 13 de septiembre se vivió un momento lleno de tensión debido a que se dió a conocer que Abigail Pak “La Coreañera” fue la Granjera con menos votos, razón por la que fue eliminada de forma definitiva del La Granja VIP. En esta situación también se encontró Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk González, y Rafa Mercadante, sin embargo el público tuvo la última desición. A pesar de que la amante de la cumbia le dijo adiós a la competencia, dejó un legado que consistió en una nominación directa a Manelyk para estar en esa posición durante la segunda semana.

Hora EXACTA para ver el tercer domingo de Gala de La Granja VIP Segunda Temporada

Este 20 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el tercer domingo de La Granja VIP, mismo que dará inicio en punto de las 20: 00 horas. Por su parte, el pre show comenzará a las 7: 30 pm mientras que el post show a las 11: 00 pm, ambos encabezados por Mallezaa, Host Digital del programa, por tal razón te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle, la cuál puedes seguir mediante la la señal abierta de Azteca UNO o bien desde nuestro sitio web.

¿Cómo ver gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada?

Para poder disfrutar de forma gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada, es decir, vivir el minuto a minuto de lo que se vive dentro del reality solo deberás acceder a nuestro sitio web y dar click en la sección de “La Granja VIP”, una vez que estés dentro del apartado seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable.

