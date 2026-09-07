¡CONFIRMADO! Pascal Nadaud se une a La Granja VIP Segunda Temporada

Seguimos con las sorpresas, pues se acaba de confirmar que Pascal Nadaud será uno de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada, la cual acaba de arrancar en Azteca UNO. Esto es lo que se sabe de la presencia del participante del Exatlón México en este reality de TV Azteca.

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¿Quién es Pascal Nadaud?

Pascal Nadaud es uno de los atletas más reconocidos por los fans pues su carisma y fortaleza conquistaron al mundo cuando pasó por Exatlón México. Ahora, está listo para enfrentarse a nuevos retos y presentarse frente a una audiencia completamente diferente a la que está acostumbrado, pero no será problema, pues es un guerrero listo para lo que se venga.

¿Pascal Nadaud ya tiene experiencia en realities?

Ha participado en diferentes temporadas de Exatlón México, siendo la novena temporada la última en la que apareció. Ahora, toda esta experiencia parece que le traerá una importante ventaja, pues es claro que tiene la condición física y las habilidades de convivencia para negociar dentro del programa.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

A partir de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, por Azteca UNO, podrás disfrutar de La Granja VIP Segunda Temporada. El programa estará conducido por Adal Ramones y Kristal Silva. Cabe destacar que Malleza es la host Digital del programa. Por si fuera poco, podrás disfrutar de la experiencia 24/7 por Disney+.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Esta es la lista completa de confirmados de La Granja VIP Segunda Temporada:

