Julio Camejo adelanta a quién salvará en La Traición de La Granja VIP: “lo que se sabe no se pregunta”

Julio Camejo adelantó su apoyo a Kevyn “Bicolor” Contreras de cara a La Traición de La Granja VIP, durante una conversación con Daniela Alexis “Bebeshita”. El actor habló sobre las decisiones entre compañeros y, ante la pregunta de si salvaría al creador de contenido, respondió: “Bebecita, lo que se sabe no se pregunta”.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre salvar a Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

La conversación comenzó con una pregunta sobre cómo resolverían las nominaciones cuando tuvieran que elegir entre integrantes del mismo grupo. Entre las opciones mencionaron hacer un disparejo o recurrir a piedra, papel o tijera para decidir quién quedaría expuesto.

Camejo explicó la propuesta con un ejemplo: “El que quede parejo conmigo se salva y el que quede disparejo se va para la cazuela”. En ese intercambio apareció el nombre de Bicolor y Bebeshita le preguntó directamente: “¿Vas a salvar a Kevyn?”.

Después de mencionar a otros compañeros, Julio recibió una nueva petición de respuesta: “Te pregunté algo”. Fue entonces cuando contestó que aquello que ya se sabe no necesita preguntarse.

Julio Camejo plantea un posible cara a cara con Mono Osuna

Más adelante, el actor habló de otro escenario: la posibilidad de coincidir en la tabla de nominados con Mario “Mono” Osuna y enfrentar juntos la decisión del público.

“En algún momento Mono y yo vamos a tener que decir: ‘Compa, usted y yo ya tenemos el tiro cantado’”, comentó. Dentro de esa posibilidad, propuso que ambos dejaran pasar la oportunidad de disputar La Salvación y que Bebeshita participara en la prueba. “Al menos una, vamos a darle eso al público, tú y yo”, añadió Camejo.

Bebeshita sorprendida le respondió: “Qué bonito se escucha”. Por su parte, Julio continuó con el ejemplo y mencionó que podría ocurrir la siguiente semana o cuando se presentara la oportunidad.