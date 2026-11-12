¿Le tiene miedo? Rafa Mercadante revela la FUERTE razón por la que no se defiende de Niurka en La Granja VIP

Niurka nunca vio venir que su equipo le daría la espalda para cobrarle la traición en contra de Natalia Alcocer en La Granja VIP. Durante al Cara a Cara, varios de los que consideraba aliados, la nominaron y le dijeron de frente su molestia por romper la lealtad que se prometieron, un momento que la hizo enfurecer. Y uno de los que recibió los peores ataques, fue Rafa Mercadante, que contrario a lo que todos esperaban, no se defendió.

Así que tras dejar que la “mujer escándalo” le dijera de todo, el conductor finalmente se animó a explicar por qué tomó esta postura. Esto porque el Mono Osuna le cuestionó que con cualquer otra persona, hubiera estallado y no habría permitido que le faltaran al respeto, a lo que Rafa señaló que si se contiene con Niurka, es solo porque no quiere darle la oportunidad de lucirse y dejarlo mal parado, pero sí tuvo que calmarse porque le molestó que hablara de su padre de manera irrespetuosa.

“Si yo exploto, ella se va a querer trepar más. Va a querer hacer un pinch* panchote y para qué la dejo. Ayer se mam* con lo que me dijo de mi papá, la neta”, sentenció el Granjero, que fue el primero en nominar a la vedette y reprocharle que el equipo “Disfuncional” esté roto por su culpa.

¿Por qué se pelearon Niurka y Rafa Mercadante? El gesto que marcó su distanciamiento en La Granja VIP

Las rencillas entre Niurka y Rafa Mercadante empezaron desde que ella decidió ayudar a Bebeshita en la Salvación, sin importarle que estaba perjudicando a Natalia Alcocer. Al hablar de sus razones, la cubana afirmó que lo hizo porque a ella no le gusta el abuso y refirió que “La Vikinga” se había excedido con los comentarios que le hizo a Daniela.

Sin embargo, para Rafa, esto no era razón suficiente para traicionar a los “Disfuncionales”, pues por este movimiento perdieron la oportunidad de salvarse. Así que aunque en un principio quiso seguir todo normal, al final se puso de acuerdo con Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” para nominar a la “mujer escándalo”, y si bien ella misma lo pidió, no se esperaba todo lo que le echarían en cara.