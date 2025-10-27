¡ÚLTIMA HORA!: Sandra Itzel se convierte en la SEGUNDA ELIMINADA de La Granja VIP

Hoy 26 de octubre se llevó a cabo la tercera gala de La Granja VIP, donde además de conocer a los peones de la segunda semana del reality, conocimos al SEGUNDO ELIMINADO de La Granja VIP, quién resultó ser nada más y nada menos que Sandra Itzel.

Recordemos que Sandra Itzel llegó al panel de los nominados gracias a que durante La Asamblea varios de sus compañeros decidieron dar su voto para que ella fuera nominada. De hecho este momento fue uno de los grandes incendiarios dentro de La Granja con los granjeros.

Sandra Itzel era integrante del llamado “grupo de los 7” en el cual estaba Eleazar Gómez, quien según ella le prometió que nunca le daría un voto a ella o a Kim Shantal, promesa que se rompió el pasado miércoles. Ahí fue donde ardió Troya, pues Kim Shantal no soportó las acciones de Eleazar y se le fue directo a la yugular.

Después de eso La Granja VIP estuvo LLENA de tensión, y Eleazar Gómez terminó siendo casi excluido de los demás granjeros. Razón por la cual muchos especulan que con la salida de Sandra Itzel se vuelva a desatar el infierno.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Recuerda que cada MIÉRCOLES después de La Asamblea se abren las votaciones para que corras a salvar a tu granjera o granjero favorito, este es el PASO A PASO para que puedas hacerlo:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota Localiza a tu granjero o granjera favorita Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

OJO: Recuerda que puedes tener votos extra, solo debes dar click al link que se encuentra en el mismo formulario de votaciones para acceder a más votos para salvar a tu granjero favorito.