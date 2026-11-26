Participar en un reality show puede abrir muchas puertas, pero también significa mostrar aspectos de la vida personal que no siempre se está dispuesto a compartir. Así lo dejó ver Yann Lobo, quien habló sobre la posibilidad de formar parte de un programa como La Granja VIP y reconoció que, aunque sí se animaría a vivir la experiencia, hay algo que le genera ciertas dudas. El participante explicó que uno de sus mayores conflictos sería su propia manera de pensar, pues suele darle demasiadas vueltas a las cosas y eso podría jugarle en contra dentro de una competencia donde las cámaras siguen cada movimiento durante las 24 horas.

Yann Lobo teme cometer errores frente a las cámaras

Yann reconoció que en un formato como La Granja VIP cualquier situación puede convertirse en un momento complicado. Desde una discusión hasta un comentario fuera de lugar, todo puede tener consecuencias cuando se está completamente expuesto ante el público.

Incluso, admitió que existe la posibilidad de equivocarse y terminar haciendo algo de lo que después podría arrepentirse. Su preocupación no necesariamente estaría relacionada con las pruebas físicas o la convivencia con otros participantes, sino con la presión de saber que cada una de sus acciones puede ser observada e interpretada por miles de personas. El también atleta dejó claro que no le cerraría las puertas a una experiencia de este tipo, pero sí tiene presente que entrar a un reality implica asumir una exposición total, algo que no es sencillo de manejar.

Yann y Mono ¿Se arrepintió de entrar? Yann Lobo lanza INESPERADA confesión sobre La Granja VIP (La Granja VIP)

Además, su tendencia a sobrepensar podría convertirse en un obstáculo, pues en lugar de disfrutar el momento, podría quedarse atrapado pensando en lo que hizo, lo que dijo o en cómo estaría siendo percibido desde afuera. De esta manera, Yann puso sobre la mesa una de las partes menos sencillas de participar en un programa de convivencia: aprender a vivir con las cámaras y aceptar que no siempre se tendrá el control de lo que el público vea. ¿Se animaría finalmente a entrar a La Granja VIP?