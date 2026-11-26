Es oficial, las votaciones para que el público salve a uno de los nominados de la semana 12 en La Granja VIP han quedado abiertas. Emitir tu voto es un proceso sumamente fácil, rápido y por puesto gratuito; lo podrás hacer a través de la app directa TV Azteca Digital la cual puedes descargar DANDO CLICK AQUÍ.

¿Cómo VOTAR en la app TV Azteca Digital para salvar a un nominado de La Granja VIP?

Emitir tu voto es un proceso sumamente sencillo. Una vez que hayas descargado la app TV Azteca Digital en tu dispositivo, tendrás que ingresar a la sección “Vota por tu Granjero favorito”, automáticamente te dirigirá al apartado de votaciones en donde encontrarás el nombre de los 4 nominados de la semana 12 de La Granja VIP, que en ese caso son Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y Niurka Marcos. Contarás con un total de 10 votos, la primera vez que ingreses, los cuales puedes repartir como mejor lo prefieras.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberás seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

La Granja VIP: Link directo y gratuito para VOTAR por tu Granjero favorito y salvarlo de la Eliminación

En el sitio web de Azteca UNO contamos con un apartado especial, en la sección de La Granja VIP para que el público emita su voto y salve a uno de los Granjeros de la Eliminación de este próximo 29 de noviembre. Para ingresar lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa DANDO CLICK AQUÍ.