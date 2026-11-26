El Cara a Cara de La Granja VIP para la semana 12 se vivió al límite y hubo enfrentamientos que ya se veían venir, pero también surgieron confrontaciones que nadie se esperaba, como el de Kevyn Contreras con Ivonne Montero. Todo porque la actriz decidió votar por el comediante argumentando que la personalidad del reality ya lo consumió, algo que él considera, no es verdad, pero que además, pudo decirle en privado si es que realmente piensa y le decepcionó que mejor buscara exponerlo.

Así se lo confesó a Niurka en una honesta charla antes de dormir, en la que el “Bicolor” expresó que sí le causó conflicto la actitud que Ivonne tomó al poner en duda si está mostrándose genuino o exagera para el show, sobre todo porque cree que le ha dado la confianza para acercarse y contarle sus inquietudes. “Este soy yo, pero ella no viene y se sienta a hablar bien, aunque yo sí le he hablado así”, dijo molesto al recordar este momento.

Kevyn “Bicolor” apunta contra Ivonne Montero por cuestionar su personalidad en La Granja VIP

De todas las cosas que la actriz le dijo durante su Cara a Cara, Kevyn Contreras sí quiso aclarar que el personaje que muestra en La Granja VIP no lo define como persona, sino que para él es importante entretener a la gente y por eso es que siempre estaría buscando hacer reír a los Granjeros. Sin embargo, señaló que si van a seguir cuestionándolo por sus bromas, entonces preferirá hacer lo mismo que Ivonne Montero, refiriéndose a cuando casi no platicaba con nadie.

“Me hizo mucho ruido eso, primero no entendí lo que me hizo decir. Yo aquí estoy trabajando, ¿tú en serio crees que yo soy como aquí? Entonces me voy a despertar, me voy a bañar, me siento a esperar que hable el Tío Pepe, cuido al perro, no hablo con nadie, estoy tranquilo y ya”, apuntó “Bicolor”, mientras que Niurka le aconsejó no darle gusto a nadie y recordándole que si se siente satisfecho, entonces no hay razones para cambiar.

La Granja VIP Kevyn Contreras estaría muy consternado por una situación de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

¿Qué dijo Ivonne Montero de Kevyn Contreras? Su incómodo enfrentamiento en La Granja VIP

Toda esta molestia de Kevyn “Bicolor” contra Ivonne Montero se detonó durante el Miércoles de Asamblea, cuando la actriz le recomendó separarse del personaje con el que llegó a La Granja VIP. “A mí me descoloca tu juego. Te tienes que conducir con mayor madurez, tienes que definir en qué momentos vas a jugar con esa ‘doble cara’ o personaje que ya te absorvió por completo. Y en qué momento vas a presentar al Kevyn real”, fueron las palabras de la actriz que terminaron por quebrar la amistad que parecían estra formando.