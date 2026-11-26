La llegada de Gloria Murillo a La Granja VIP también ha despertado la curiosidad del público por conocer más detalles de su vida fuera de las competencias. La atleta, conocida por su participación en Exatlón México, cuenta con una historia sentimental que ha llamado la atención, especialmente por su relación con otra deportista del reality. Una de las preguntas que podrían surgir entre los seguidores del programa es si la nueva granjera tiene actualmente una pareja o si su corazón está disponible. De acuerdo con los reportes disponibles, Gloria no tiene una relación amorosa confirmada públicamente, aunque anteriormente protagonizó un romance que fue bastante conocido entre los fans de Exatlón.

Gloria Murillo y Paulette Gallardo: así terminó su historia de amor

Uno de los romances más conocidos de Gloria Murillo fue el que mantuvo con Paulette Gallardo, también conocida como ‘Toro Miura’. Ambas se conocieron durante la séptima temporada de Exatlón México, donde coincidieron dentro del equipo rojo.

La convivencia y el tiempo que compartieron durante la competencia dieron paso a una relación sentimental que posteriormente hicieron pública. Su noviazgo despertó el interés de los seguidores del programa, quienes estuvieron pendientes de los momentos que compartían y de las muestras de cariño que se dedicaban. Sin embargo, la historia llegó a su fin en marzo de 2026. Fue la propia Gloria quien dio a conocer la ruptura a través de sus redes sociales. En su mensaje dejó ver que, aunque habían decidido tomar caminos separados, entre ambas permanecían el cariño y el respeto.

Antes de esta relación, la atleta también estuvo casada con Iván Cepeda, de quien posteriormente se separó. Aunque este matrimonio forma parte de su pasado sentimental, su romance con Paulette ha sido uno de los más comentados por quienes siguen su trayectoria deportiva. Ahora, con su incorporación a La Granja VIP, Gloria Murillo inicia una nueva etapa frente a las cámaras. Queda por ver si durante su estancia en el reality comparte más detalles sobre su situación sentimental o si prefiere mantener su vida privada lejos de las estrategias y conflictos del programa.