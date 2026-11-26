En más de una ocasión, Kunno ha dejado claras sus intenciones por llegar a la final de La Granja VIP y sabe que para lograrlo, tiene que concentrarse en sus estrategias. Es por esto que nunca se le habría cruzado la idea de iniciar un romance, pues contrario a lo que ha pasado con Bebeshita y Manelyk, a él no le gustaría que su participación sea el amor ni que se trate solamente de lo que pasa con su vida sentimental.

Toda esta honesta confesión se la hizo a Gloria Murillo, una de las atletas de Exatlón México que está de Granjera especial y con la que parece que ha logrado conectar bien. De acuerdo con lo que el influencer explicó, para Guillermo, su nombre real,los “shippeos” de reality no son prioridad, porque siempre prefiere priorizar sus compromisos profesionales, y como este tipo de proyectos los toma con seriedad, tampoco le gustaría mezclar los sentimientos.

“A mí lo que me pasa mucho es que nunca he puesto al amor o a un hombre antes que a mi trabajo. Y como sé que aquí estoy trabajando, no sé si podría. Claro que sí el ‘cuchareo’, el besito, pero siento que lo haría más por el contenido. No perdería mi juego por eso”, sentenció.

¿Quién es el exnovio de Kunno? La última relación que tuvo antes de La Granja VIP

A inicios de 2026 y luego del polémico romance que habría tenido con Mariana Casanova, Kunno dio indicios de que estaba apostando otra vez por el amor. Sin embargo, nunca quiso dar a conocer la identidad de este misterioso hombre y solo se limitaba a dedicarle mensajes a “Manuelito”, del que solamente se sabe que era más joven que él y que su relación habría durado apenas unos meses.

Mientras que desde su llegada a La Granja VIP, Kunno no ha hablado de sentir interés por ninguno de sus compañeros, más que el “amor platónico” que sentía por Pascal Nadaud.