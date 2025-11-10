La Granja VIP | Sigue EN VIVO cada detalle de La Gala de este domingo 09 de noviembre
Sigue MINUTO a MINUTO todo lo que sucede este domingo 09 de noviembre en La Gala de La Granja VIP
La Granja VIP cada semana se pone más intensa
¿Quién dirá "adiós" a La Granja: Alfredo Adame, Alberto Del Río "El Patrón", Lola Cortés o Jawy Méndez?
La Granja VIP MINUTO a MINUTO
Lola Cortés vs Alfredo Adame
Todo esto, encaminó La Asamblea del día miércoles, donde tras haberse medido con Alberto Del Río, Alfredo Adame tuvo también un roce con Lola Cortés quien le dijo de todo, lo cuál dejó a esta última con aires de confianza.
¿Cómo fue el encuentro entre Lola Cortés y Alfredo Adame durante La Asamblea?
@lagranjavipmx
#LolaCortés se le va a la yugular con sus palabras a #AlfredoAdame en la nominación de la Asamblea. 😱🔥👀 Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO. Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. 🌾 #LaGranjaVIP transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.♬ sonido original - La Granja VIP
Pelea entre Alfredo Adame y Alberto Del Río "El Patrón"
El primer momento de alta tensión que vivimos esta semana fue el enfrentamiento entre Alberto "El Patrón" Del Río y Alfredo Adame, quienes se dijeron de TODO.
Todo comenzó cuando en la clase que tuvieron los para aprender a preparar tortillas desde cero, conociendo el proceso del nixtamal. Alfredo Adame dejó caer por accidente un recipiente que estaba lleno y culpó a Manola Díez porque había soltado el recipiente antes de que él pudiera agarrarlo bien.
¿Cómo fue la pelea entre Alberto Del Río y Alfredo Adame?
@lagranjavipmx Se puso tenso el ambiente, #ElPatrón y #AlfredoAdame protagonizaron un agarrón esta mañana en La Granja Lunes a viernes 9:00 p.m. por Azteca UNO Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO #LaGranjaVIP 🌾 transmisión 24/7 en #DisneyPlus ♬ sonido original - La Granja VIP
El Capataz de la semana
El pasado lunes además de saber que Lola Cortés sería la primera nominada de la semana, también pudimos ver el regreso de Sergio Mayer Mori como nuestro Capataz.
Legado de Omahi
La eliminación de Omahi no solo dejó un pleito con Rey Grupero, pues el lunes, pudimos ver que en su Legado, había nominado a Lola Cortés, dejando un momento sorpresivo para toda La Granja.
La salida de Omahi
El domingo 02 de noviembre vivimos la salida de Omahi, la cuál repercutió dentro de nuestros granjeros y panelistas, sobre todo Rey Grupero, con quien se enfrascó luego de algunos comentarios que durante los días subieron de intensidad.