¿Tlacoyo pide que voten por Fernando Lozada? Así buscan apoyo para el Granjero en redes sociales

Fernando Lozada es uno de los nominados esta semana y, a través de sus redes sociales, está pidiendo apoyo de una manera especial, haciendo que Tlacoyo abogue por él y explique como votar.

En el Instagram de Fernando (fernandolozu) se compartió un video hecho con inteligencia artificial en el que se ve a Tlacoyo con una camisa blanca, lentes oscuros, un celular y un micrófono. En el contenido el perrito dice “vota por mi papá para que continúe en La Granja”, y explica paso a paso cómo emitir votos.

Cabe señalar que Fernando Lozada fue de los Granjeros que más votos en contra recibió durante el miércoles de Asamblea. Sin embargo, Kevyn Contreras Bicolor, con el poder del Huevo dorado, lo bajó de la Tabla de Nominados.

El conductor pudo estar tranquilo un par de días, pero el viernes de Traición, cuando Bicolor tuvo la oportunidad de elegir a quién nominar, señaló a Fernando a pesar de haberlo salvado antes.

Así puedes votar para salvar a tu Granjero favorito

Esta semana en la Tabla de Nominados se encuentran:

Ivonne Montero por haber recibido más votos en contra el miércoles de Asamblea.

por haber recibido más votos en contra el miércoles de Asamblea. Natalia Alcocer porque Kevyn Bicolor la eligió cuando tuvo el poder del Huevo dorado.

porque la eligió cuando tuvo el poder del Huevo dorado. Mario Mono Osuna que recibió una sanción por la manera en la que trató al perrito Tlacoyo.

que recibió una sanción por la manera en la que trató al Kevyn Contreras Bicolor por el poder de la Traición que tenía la Bebeshita.

por el poder de la Traición que tenía la Bebeshita. Fernando Lozada por la Traición de Bicolor.

Para ayudar a salvar a tu favorito solo tienes que seguir estos pasos:

Ve a la página oficial de Azteca UNO.

Da clic en la pestaña de La Granja VIP.

En el menú superior busca la palabra VOTA y da clic.

y da clic. Te aparecerá la lista de los cinco nominados.

Tienes 10 votos para emitir, puedes darlos todos a uno solo o repartirlos.

Si quieres votos extra puedes registrarte.

Las votaciones están abiertas hasta que Adal Ramones dé la indicación durante la Gala del domingo de Eliminación.