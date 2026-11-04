Mario “Mono” Osuna recibe un contundente castigo por las acciones que tuvo con Tlacoyo en La Granja VIP: ¿Qué hizo y cuál fue la sanción?
Un fuerte castigo para Mario “Mono” Osuna después de gritarle a Tlacoyo en La Granja VIP, acciones negativas que lo ponen en riesgo; esto ocurrió
Adal Ramones se va contra Mario “Mono” Osuna ante una actitud negativa a Tlacoyo al gritarle de forma brusca, ante sus acciones el Granjero es nominado en automático, aunque aún tiene posibilidad de salvación en las siguientes dinámicas. Revive la reacción del Granjero en La Granja VIP.