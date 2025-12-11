VOTA YA ¡Tú eliges el nombre de la nueva becerrita de La Granja VIP!

Como sabrás, este miércoles 10 de diciembre nuestra Jacinta dio a luz dentro de La Granja VIP México, regalándonos uno de los mejores momentos de todo el programa, sobre todo de la semana de la capatacia de Alfredo Adame, quien ya esperaba con ansias a esta pequeña becerra.

Fue en cuestión de segundos que todos los granjeros se encontraron preparados para recibir a esta becerrita con ayuda de nuestro equipo veterinario, y afortunadamente, esta nació en perfectas condiciones, en lo que fue uno de los momentos más tiernos de todo el reality.

Dentro de estos primeros momentos, fue que Alfredo Adame intentó llamar a la becerra como “Luna Bella”, por otro lado La Bea quería que fuera “Bonny” y por ahí sonaba “Clara”, por lo que dejaremos a disposición de nuestro público la elección de la becerra de Jacinta.

Al igual que en nuestras dinámicas pasadas, podrás votar a través de nuestro sitio web oficial o mediante la aplicación oficial: TVAztecaEnVivo, por lo que te recomendamos darte prisa pues este es uno de los momentos donde todos quieren formar parte.

Los nombres por los que podrás votar son los siguientes:



Loreta

Victoria

Luna

Paz

Ahora lo sabes, no dudes en formar parte para siempre de nuestra familia de La Granja VIP y ayuda elegir el nombre de la tan esperada hija de Jacinta, misma que mantuvo en vela por muchos días a nuestros grenjeros.

¿Cómo fue el nacimiento de la becerra de La Granja VIP?

Durante la guardia de Kim, Teo, Bea y “El Patrón” que nuestros granjeros notaron un comportamiento poco usual por parte de la vaca Jacinta, quien ya llevaba varias semanas dando señales de que podría entrar en proceso de parto y esta madrugada por fin tuvo lugar en el establo.

En vivo y ante todos nosotros vimos uno de los momentos más tiernos del entretenimiento mexicano, mismo que quedará para siempre en el nombre de La Granja VIP México.