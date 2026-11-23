Yann Lobo dejó en claro que no tiene novia. El atleta de Exatlón México aclaró su situación sentimental en La Granja VIP cuando Manelyk González le preguntó directamente si tenía pareja. La respuesta llegó después de que Mario “Mono” Osuna le dijera a la Granjera que Yann sí estaba en una relación.

La conversación ocurrió en el arranque de la semana 12, luego de que Yann ingresara a la granja junto a Ernesto Cázares, Marysol Cortés y Gloria Murillo. Los cuatro atletas se incorporaron durante la Gala de Eliminación del domingo 22 de noviembre.

¿Por qué surgió la duda sobre la pareja de Yann Lobo?

Manelyk le preguntó a “Mono” Osuna si alguno de los nuevos integrantes estaba soltero. La respuesta desanimó a la Granjera, pues le dijeron que tanto Ernesto Cázares como Yann Lobo tenían pareja. En esa conversación no trascendió el nombre de la persona con la que estaría saliendo Yann.

Por su parte, Kunno contó que el atleta le había dicho que antes tenía el pelo largo y que decidió raparse al cero luego de terminar con su novia. Sin embargo, Kunno no precisó cuándo ocurrió la separación ni de qué pareja hablaba Yann. Sin esa fecha, el relato deja abierta la posibilidad de que se refiriera a una relación anterior.

Manelyk en La Granja VIP Manelyk habla de su vida personal en La Granja VIP

¿Quién es Lilian Durán, la última pareja conocida de Yann Lobo?

Lilian Durán es la última pareja de Yann Lobo que aparece identificada en reportes públicos con fecha. En mayo de 2026, Frida Urbina mencionó el noviazgo durante Guerreros Mundiales y la propia Lilian respondió en tono de broma que tenía domada a una cobra, en alusión al equipo en el que compitió Yann. En junio, Gluc también se refirió a ella como su novia.

Antes de su relación con Lilian, Yann fue pareja de Roberta de León, a quien conoció en la sexta temporada de Exatlón México. Ambos anunciaron el fin de su noviazgo en agosto de 2023. En su charla con Manelyk, Yann se limitó a decir que actualmente no tiene novia. Quedó sin aclarar cuándo terminó su relación con Lilian o si ella era la persona a la que se refería Kunno.