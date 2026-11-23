Bebeshita fue la Granjera eliminada durante la Gala de Eliminación de la semana 11 de La Granja VIP. La creadora de contenido fue quien recibió la menor cantidad de votos por parte del público y debió abandonar el reality show. Esta situación dejó golpeada a La Resistencia y, especialmente a Kunno, quien es uno de sus amigos más cercanos.

Daniela compartió tabla de nominados con Niurka Marcos, Kevyn Contreras, Manelyk González y Mario “Mono” Osuna. La salida de la influencer provocó un fuerte vacío entre los miembros de su alianza y durante la jornada de este lunes 23 de noviembre, Kunno contó cómo le afectó que su amiga sea eliminada de La Granja VIP.

Kunno y el vacío por la salida de Bebeshita

En una charla con Osuna, el influencer remarcó que venía muy arriba dentro del programa, pero la salida de Bebeshita le provocó un gran bajón anímico. “A través de lo de Bebeshita, como que también el sentimiento de pérdida me llevó a quererme perder otra vez”, explicó Kunno al respecto.

“Mono” Osuna, lejos de apapachar a su amigo, le lanzó una advertencia: “La clave está en que vayas subiendo y vas a caer, es inevitable. Pero tú decides si caes hasta abajo o caes y sigues para arriba. Tú decides, porque si te caes hasta abajo, todo lo que hayas avanzado se va a la verg*”.

Mono Osuna "Mono" Osuna debate con Manelyk qué pasará con Bebeshita (La Granja VIP)

Finalmente, Kunno insistió en que no sirve de nada el aliento que le den sus compañeros, ya que si su mente no logra salir de ese bajón anímico, de nada servirá hacer foco en eso. Por esta razón, el influencer deberá trabajar para superar la partida de Bebeshita y sacar su mejor versión en el reality.

¿Cuántos participantes restan en La Granja VIP?

Tras la eliminación de Bebeshita, siete Granjeros siguen en la pelea por el premio de La Granja VIP. Se trata de Kunno, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna, Niurka Marcos, Ivonne Montero, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras.

Con la llegada de Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Yann Lobo y Gloria Murillo, son 11 las personas que conviven en la granja al inicio de la semana 12. Los cuatro atletas de Exatlón México estarán como invitados durante una semana y participarán en las dinámicas del reality.

En cuanto a Kunno, este lunes consiguió su pase a la final del Juego del Capataz. Ahí se enfrentará a Ivonne Montero, Julio Camejo y Niurka Marcos por el puesto que le daría inmunidad durante la semana 12.