Gloria Murillo fue una de las cuatro figuras de Exatlón México que se incorporaron a La Granja VIP Segunda Temporada durante la gala del domingo 22 de noviembre. La atleta potosina llegó junto con Yann Lobo, Ernesto Cázares y Marysol Cortés para convivir con los Granjeros durante la semana 12.

Antes de hacerse conocida en los circuitos de Exatlón México, Murillo ya competía en las pistas de atletismo. En 2016 representó a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la Universiada Nacional y consiguió una medalla de bronce en los relevos femeniles de 4 × 400 metros.

¿Qué medalla ganó Gloria Murillo con Tigres de la UANL?

La final se disputó el 11 de mayo de 2016, en la pista de la Universidad de Guadalajara. Murillo integró la cuarteta de Tigres junto con Karla Patlán, Mónica Cepeda y Frida Montoya. De acuerdo con la planilla de resultados, la potosina corrió el tercer tramo del relevo y el equipo completó la prueba en 3:50.08.

La Universidad Anáhuac México Norte se quedó con el oro al registrar 3:45.24, mientras que el Tecnológico de Monterrey consiguió la plata con 3:45.82. El bronce del equipo de Murillo fue uno de los 34 metales que obtuvo la UANL en atletismo, disciplina en la que terminó al frente del medallero con 14 oros, ocho platas y 12 bronces.

Gloria Murillo de Exatlón México se une a La Granja VIP Gloria Murillo de Exatlón México se une a La Granja VIP

¿Qué hacía Gloria Murillo antes de Exatlón México?

La deportista nació en San Luis Potosí y practicó gimnasia durante siete años antes de dedicarse al atletismo. Se mudó a Monterrey para continuar sus estudios y competir con Tigres, y se graduó de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la UANL. En entrevista con El Sol de San Luis, contó que representó a la universidad durante varios años en competencias nacionales e internacionales de pista.

¿En qué temporadas de Exatlón México participó Gloria Murillo?

Un año después de subir al podio en Guadalajara, Murillo formó parte del equipo rojo de los Famosos en la primera temporada de Exatlón México. Volvió en 2020 con los Titanes y regresó como refuerzo de los rojos en enero de 2024, durante la séptima edición.

Su llegada a La Granja VIP se da en calidad de invitada. La atleta participará en las dinámicas y las labores del reality durante una semana, fuera de la disputa por el premio final.