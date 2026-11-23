Con la salida de Daniela “Bebeshita”, ahora la ex Granjera tuvo el poder de El Legado, con el que se encargó de posicionar a uno de los Granjeros en la Tabla de Nominados de la semana 12 en La Granja VIP, quitándole la posibilidad de luchar por ser Capataz. Finalmente, con su decisión, Julio Camejo se convirtió en el primer NOMINADO.

Sin embargo, aún tiene cierta posibilidad de salvarse de la eliminación, en especial en el jueves de Salvación y el Viernes de Traición, pero todo puede cambiar de último minuto.

¿Quiénes son los Atletas que se unen a La Granja VIP?

Para sorpresa de todos, en La Granja VIP se incorporaron Atletas de Exatlón México, quienes dejan los circuitos deportivos para unirse a las labores del campo, llegando los siguientes:

Ernesto Cázares

Marysol Cortés

Yann Lobo

Gloria Murillo

Quienes van a permanecer en la semana 12 junto a Kunno, Manelyk, Mario “Mono” Osuna, Julio Camejo, Niurka, Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” Contreras.

¿Dónde ver en VIVO La Granja VIP?

Es importante que no te pierdas La Galas de La Granja VIP, ya que en ellos se darán a conocer los próximos Nominados, la apertura de las votaciones y los pleitos que ocurren entre ellos.

Para que lo puedas ver gratis, solamente da clic aquí para que puedas ser enviado al portal de la transmisión en VIVO del reality desde el portal de Azteca UNO. De lunes a viernes inicia a las 8:30 pm, mientras que los domingos empieza a las 8 de la noche.

Por otro lado, si ya tienes tu aplicación en TV Azteca en Vivo, puedes hacerlo desde ahí para ver los programas en vivo o el 24/7, una gran alternativa para disfrutar del programa en cualquier lugar y desde la comodidad de tu dispositivo. Descubre en el Duelo de Nominación, quién se va a unir con Julio Camejo en la Tabla de Nominados de la semana 12.