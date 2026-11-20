¡EN RIESGO! Daniela “Bebeshita” se va a la Tabla de Nominados en el Viernes de Traición, haciendo que se encuentre en peligro de ser eliminado en La Gala del domingo de la semana 11 de La Granja VIP.

Ahora los votos serán fundamentales para que pueda seguir en el reality, logrando posicionarse cada vez más en la recta final, pero todo dependerá del público y sus puntos.

¿Cómo fue la Traición de la semana pasada?

La semana pasada en el Viernes de Traición, Julio Camejo se encargó de salvar a Kevyn “Bicolor” Contreras, pero todo dio un giro cuando llego “Copetes” ya que sacó el papelito que decía “Traición DOBLE”.

El Granjero ante su poder, decide nominar a Mario “Mono” Osuna, pero por le tipo de Traición, el Granjero tuvo que escoger a Daniela “Bebeshita”.

Pero la decisión final tuvo un giro inesperado cuando Kunno usó su poder para sacar a Mario de la Tabla de Nominados, haciendo que la estrategia se moviera en La Granja VIP.

¿Quién salió este fin de semana de La Granja VIP?

El fin de semana anterior, en La Gala del domingo 15 de noviembre, los nominados fueron Ivonne Montero, Rafael Mercadante, Niurka Marcos y Daniela “Bebeshita”.

Después de cerrarse las votaciones, se dio a conocer que Rafa era el Granjero eliminado de La Granja VIP. Pero antes de despedirse, el lunes uso El Legado para posicionar a Mario “Mono” Osuna en la Tabla de Nominados de la semana 11.

El domingo se dará a conocer al siguiente Granjero eliminado, por eso no pierdas la oportunidad de votar por tu preferido para salvarlo y ayudarlo a seguir en el reality. Ya sea dando clic en el enlace oficial para ser enviado al portal, o puedes hacerlo desde la app de “TV Azteca en Vivo”; así que no dejes pasar mucho tiempo.