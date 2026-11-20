El Viernes de Traición del 20 de noviembre definió la lista final de nominados de la semana 11 en La Granja VIP. La decisión quedó en manos de Ivonne Montero, quien llegó a la gala con el poder de sacar a un granjero de la tabla y nominar a otro en su lugar. Con la lista cerrada, el público puede votar para salvar a su favorito antes de la eliminación del domingo.

¿Quiénes son los nominados de la semana 11 en La Granja VIP?

Tras el Viernes de Traición, Ivonne Montero salvó a Kunno, quien salió de la tabla, mientras que Bebeshita y Manelyk González ingresaron por la doble Traición. Así quedó la tabla de nominados de la semana 11 de La Granja VIP:

Mario “Mono” Osuna

Kevyn Contreras “Bicolor”

Niurka Marcos

Ivonne Montero

Daniela Alexis “Bebeshita”

Manelyk González

¿Cómo votar para salvar a un nominado de La Granja VIP?

La votación es gratuita y se realiza en la sección VOTA del sitio oficial de La Granja VIP. Cada persona dispone de 10 votos, que puede asignar a un solo granjero o repartir entre varios nominados. La plataforma también permite obtener 10 votos adicionales al completar una encuesta. El resultado se dará a conocer durante la gala de eliminación del domingo.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP 2026?

Rafael “Rafa” Mercadante fue el décimo eliminado de La Granja VIP. Salió el domingo 15 de noviembre, al cierre de la semana 10. Antes de la gala de eliminación de la semana 11, la lista de granjeros que salieron por votación del público quedó así.

Abigail Pak, “La Coreañera” María Karunna Carlos Trejo Kenny Avilés Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Azalia Ojeda Pablo Montero Fernando Lozada Rafael “Rafa” Mercadante

Mónica Escobedo también salió de la competencia por expulsión. El siguiente eliminado se dará a conocer en la gala del domingo 22 de noviembre.