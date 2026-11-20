Niurka Marcos aseguró que Julio Camejo y Kevyn Contreras, “Bicolor”, “le ganaron al sistema” con las canciones que inventaron en La Granja VIP. En una charla con Kevyn, la granjera recordó el aviso que, dijo, suele escucharse en el programa: “Granjero, por favor, no canten”. Al recordar cómo respondió al aviso junto a Camejo, Bicolor lo resumió en tres palabras: “Pues inventamos canciones”.

Las canciones de Julio Camejo y Kevyn Bicolor en La Granja VIP

El comentario de Niurka surgió cuando Kevyn Bicolor dijo que se imaginaba un piano en la Granja. Ella bromeó con que, si tuviera uno, se quedaría tocando todo el día y los demás apenas se escucharían. Kevyn propuso que hubiera un horario para usarlo o que tuviera que ganárselo cada día. Niurka le recordó que ya hacía música sin el instrumento y, cuando la charla pasó al aviso de no cantar, elogió las composiciones del dúo.

Una de esas ideas llegó al escenario. Julio y Kevyn empezaron marcando el ritmo con latas para el tema que después se convirtió en la canción oficial de la segunda temporada. Los granjeros la interpretaron en vivo el 18 de octubre. El dúo también compuso una canción para Granjo, el potrillo de la Granja, que llegó a grabar Grupo Bronco.

¿Por qué les piden a los granjeros que no canten en La Granja VIP?

Los derechos de autor ayudan a entender por qué una producción televisiva puede pedir que no se canten temas ajenos al aire. En México, el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que los titulares de los derechos patrimoniales pueden autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, incluido el acceso por internet, así como su transmisión por televisión. En un reality con transmisión continua, una canción puede llegar al público en cuanto alguien empieza a cantarla.