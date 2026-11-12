¡Un victoria que podría cambiar toda la jugada! Julio Camejo se encargó de ganar el Juego de Salvación, una gran ventaja que le permite salirse de la Tabla de Nominados en la Semana 10 de La Granja VIP.

Sin embargo, además de ya no estar en riesgo, tendrá el poder sobre La Traición de mañana, logrando sacar a otro Granjero de la placa y en su lugar meter a otro que se creía a salvo.

¿Cómo es la doble Traición en La Granja VIP?

En el Viernes de Traición, los Granjeros que están en la Tabla de Nominados después del Juego de Salvación, uno de ellos será seleccionado por Julio Camejo, logrando sacar a alguien de la Placa en la semana 10, pero en su lugar deberá meter a alguien nuevo a la placa.

No obstante, la decisión final de La Traición podría cambiar de último minuto, ya que el pico de “Copetes” podría escoger entre diversas Traiciones:

Traición simple: Es solamente el Traicionado escogido por el Granjero.

Traición doble: El Traicionado escoge a otro Granjero para que juntos vayan a la Tabla de Nominados .

. Traición en Cadena: x deberá de decir un nombre, ese Granjero nombrado tendrá que escoger a otro hasta que al final queden el Granjero o Granjera nominada.

¿Quién fue el traicionado hace una semana en Las Granja VIP?

El viernes de Traición de la semana 9 en La Granja VIP, Julio Camejo fue el Granjero salvado por Daniela “Bebeshita”, pero al momento de escoger, “Copetes” se encargó de cambiar todo el rumbo al sacar el papel con “Traición Doble”.

Ella escogió Traicionar a Kevyn “Bicolor” Contreras, el Granjero se encargó de meter a Fernando Lozada. Después del Juego de Salvación todo puede cambiar en la semana 10.