La Granja VIP: Sigue EN VIVO y GRATIS el Jueves de Salvación; mira la transmisión online y descubre quién sale de la tabla de Nominados en la semana 10

La Granja VIP llega al Jueves de Salvación con cinco nominados en la semana 10
La Granja VIP celebra este jueves 12 de noviembre la décima Salvación con Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Julio Camejo y Rafael Mercadante en la tabla de nominados. Este último se incorporó por decisión de Mario “Mono” Osuna, quien utilizó el poder del Huevo Dorado tras La Asamblea. Esta noche, quien gane el desafío saldrá de peligro y obtendrá el poder de La Traición para la jornada del viernes.
La Granja VIP EN VIVO: Jueves de Salvación de la semana 10
¿Cómo funciona Echar Tierra en La Granja VIP?
Antes del Juego de Salvación, los granjeros colocan tierra al nominado que desean bloquear. Quien acumule más pierde la oportunidad de competir por su salvación esa noche y permanece en la tabla de nominados. Sin embargo, el bloqueo no significa que su lugar en la eliminación sea definitivo: todavía puede salir de riesgo si quien gana La Salvación lo elige durante La Traición.
Mallezaa y Víctor Landeros revelan con quién no compartirían cuarto en La Granja VIP
Durante el Pre Show de La Granja VIP, Mallezaa y Víctor Landeros respondieron con qué granjero no les gustaría compartir habitación. La conductora eligió a Kevyn “Bicolor” Contreras porque duerme hasta muy tarde, mientras que su compañero mencionó a Manelyk González, a quien considera muy ordenada. ¿Y tú, a qué granjero no elegirías como compañero de cuarto?
¿A quién apoyarán los granjeros en La Salvación? Las estrategias que podrían marcar sus decisiones
Niurka Marcos buscó convencer a La Resistencia de ir contra Ivonne Montero, pero Manelyk González rechazó confiar en su propuesta durante La Asamblea. La Capataz le reprochó sus decisiones contra antiguos aliados y su equipo terminó votando contra la cubana. Ese antecedente deja abierta una pregunta para esta noche: ¿mantendrán sus posiciones al momento de Echar Tierra?
Con Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Julio Camejo y Rafael Mercadante nominados, el bloqueo será decisivo: quien acumule más tierra no podrá disputar La Salvación.
Bicolor cree que será el próximo eliminado de La Granja VIP: “Se quedan los que hacen pelea”
Daniela Alexis, “Bebeshita”, le preguntó a Kevyn Contreras, “Bicolor”, qué cree que ocurrirá en la próxima eliminación de La Granja VIP. El participante se imaginó fuera de la competencia y explicó su pronóstico: “Me voy yo y se quedan los que hacen pelea, pleito y cara a cara”.
Bicolor está nominado en la semana 10 tras perder El Duelo de Nominación contra Rafael Mercadante, el martes 10 de noviembre. El público lo había elegido para disputar esa prueba y, con la derrota, se convirtió en el segundo participante en riesgo de salir, después de Ivonne Montero.
Bebeshita y Kunno se ponen filosóficos antes de la gala: ¿las redes cambiaron la forma de enamorarnos?
Daniela “Bebeshita” Alexis y Kunno conversaron en su podcast dentro de La Granja VIP sobre las nuevas formas de ligar. Para el creador de contenido, se han perdido gestos como invitar a alguien a tomar un café y ahora pesa más la apariencia o lo que se muestra en los perfiles de citas que conocer a la persona.
Los granjeros también mencionaron otras maneras de encontrar pareja, como sumarse a grupos para correr y compartir actividades. Entre reflexiones, dejaron una pregunta abierta antes de la gala: ¿cómo ha cambiado la manera de conectar con alguien?
¿Cómo ver La Granja VIP gratis y en vivo este Jueves de Salvación?
Para seguir La Granja VIP en vivo y gratis por internet, entra a la señal oficial de Azteca UNO desde tu celular, computadora o tableta. La gala de este jueves 12 de noviembre comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y definirá quién gana La Salvación en la semana 10.
También puedes acceder al portal TV Azteca En Vivo y seleccionar Azteca UNO, o utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo, que ofrece gratuitamente la programación del canal.
Los granjeros se preparan para el Jueves de Salvación en La Granja VIP: ¿a quién bloquearán?
Los participantes de La Granja VIP se preparan para Echar Tierra, donde decidirán quién pierde la oportunidad de competir por La Salvación. La dinámica llega después de que Niurka Marcos recibiera reclamos en La Asamblea por romper el acuerdo de Los Disfuncionales la semana pasada: el grupo buscaba bloquear a Bebeshita, pero ella eligió a Natalia Alcocer.