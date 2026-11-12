La Granja VIP: Sigue EN VIVO y GRATIS el Jueves de Salvación; mira la transmisión online y descubre quién sale de la tabla de Nominados en la semana 10

Niurka Marcos buscó convencer a La Resistencia de ir contra Ivonne Montero, pero Manelyk González rechazó confiar en su propuesta durante La Asamblea. La Capataz le reprochó sus decisiones contra antiguos aliados y su equipo terminó votando contra la cubana. Ese antecedente deja abierta una pregunta para esta noche: ¿mantendrán sus posiciones al momento de Echar Tierra?

Con Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Julio Camejo y Rafael Mercadante nominados, el bloqueo será decisivo: quien acumule más tierra no podrá disputar La Salvación.