Azala Ojeda, también conocida en el mundo del espectáculo como “La Negra”, acapara los reflectores tras reaparecer con un impresionante cambio de look. La exparticipante de La Granja VIP tomó sus redes sociales para compartir una fotografía en la que presume un nuevo procedimiento estético. A juzgar por la imagen, la celebridad parece haberse inyectado los labios, además de estrenar un nuevo corte de cabello, en capas marcadas y con un flequillo abierto. También se aprecia un ligero lifting de pestañas, así como un maquillaje más llamativo. Como era de esperarse, su nueva apariencia no pasó desapercibida entre sus seguidores. ¡Checa cómo luce la artista!

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Ya era tiempo de hacerme unos

arreglitos ..... Amando este proceso y eso que solo es el comienzo !!! MIL GRACIAS a la Dra. Nidya Abreu LA MEJOR! ❤️ pic.twitter.com/mvCyBgAQKf — Azalia La Negra (@Azalia_laNegra) November 10, 2026

¿Quién es Azalia Ojeda, “La Negra”?

Azalia Ojeda destaca por ser una reconocida figura de realitys de televisión. En 2002, alcanzó la fama nacional tras participar en la primera temporada de un reconocido programa de convivencia y vigilancia 24/7. Desde entonces, su personalidad fuerte y su carácter inquebrantable, la convirtieron en una de las celebridades más conocidas en la pantalla chica. A lo largo de su trayectoria artística, la artista ha participado en diversos realitys, incluidos Survivor México 2026 y, por supuesto, La Granja VIP Segunda temporada, donde fue la séptima eliminada del show.

Así fue el paso de Azalia Ojeda por La Granja VIP Segunda Temporada

El paso de Azalia Ojeda por La Granja VIP Segunda Temporada fue verdaderamente explosivo. La artista ingresó a la Granja del Tío Pepe en septiembre de 2026, junto a varias celebridades más. Durante su estancia, “La Negra” se encargó de mostrar su lado más humano y competitivo, así como su amor y pasión por los animales. No obstante, lo que realmente llamó la atención, fueron los momentos de tensión y las polémicas con otros participantes, debido a su personalidad tan fuerte.

Pese a ser una de las Granjeras más comentadas dentro del reality, Azalia “La Negra” Ojeda se convirtió en la séptima eliminada del reality el pasado 25 de octubre, luego de no reunir el apoyo suficiente por parte del público. Fue así como la artista le tuvo que decir adiós a la Granja del Tío Pepe tras dos meses de competencia.