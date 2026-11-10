Rey Grupero arremete contra todo contra Kevyn “Bicolor” Contreras; en sus redes sociales el también Crítico de La Granja VIP, dio intensos comentarios cuestionando las acciones del Granjero contra Daniela “Bebeshita” al molestarla, recalcando que con ella es así pero que con Pascal Nadaud nunca fue igual de burlón, incluso recordó cuando el comediante lloró mientras decía que ya quería irse a su casa.

Las críticas también fueron directo a Julio Camejo y a Rafael Mercadante, recalcando que le daba RABIA que otros hombres le dieran “segunda” a las bromas del Granjero, en especial cuando ellos son padres de niñas

“Tres hombres burlándose de una mujer, qué bonito ejemplo de los tres chiquitines, ojalá lleguen lejos”, así lo dijo el Crítico con enojo.

¿Dónde puedo ver La Granja VIP?

Rey Grupero durante la semana, podrás ver en La Gala de La Granja VIP, quien se ha encargado de dejar contundentes comentarios sobre las acciones de los Granjeros y Granjeras, dejando diversas opiniones sobre las situaciones que se viven en el reality.

Para que no te pierdas de sus réplicas, recuerda que puedes verlo en VIVO y Gratis dando click AQUÍ, te llevará al portal para que veas la transmisión.

También puedes hacerlo desde la app de TV Azteca en Vivo, solamente entra a la aplicación y da clic en el programa en vivo. No olvides que de lunes a viernes inicia a las 8:30 pm, mientras que los domingos tiene inicio a las 8 de la noche, para que tengas todos los chismes entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela “Bebeshita”.

¿El romance entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela “Bebeshita”?

Parece que el romance entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela “Bebeshita” en La Granja VIP ya está terminando, en especial por la pelea más reciente que tuvieron.

Daniela durante una discusión rompió el tambor del Granjero, para después él mojar la cama de la Granjera quien ahora es Peón. Además de que entre ellos han surgido problemas del pasado que parecen no disminuir, desde una traición que surgió durante la nominación en “Echar Tierra” o falsas promesas que ha realizado en el supuesto romance.

No dejes pasar la oportunidad para que descubras todos los comentarios de Rey Grupero y los chismes de Julio Camejo con Rafael Mercadante.