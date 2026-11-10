La Granja VIP: Ver EN VIVO y GRATIS el Martes de Duelo; sigue la transmisión online y conoce al segundo Nominado de la semana 10

El público puede elegir a uno de los participantes del Duelo de Nominación desde el portal oficial de La Granja VIP. Para participar, entra a la sección de votaciones, selecciona la dinámica del duelo y elige entre los granjeros y peones disponibles.

El elegido se enfrentará al contrincante que designe Manelyk González, Capataz de la semana 10. Esta votación sirve para enviar a alguien al duelo, donde deberá ganar para evitar la nominación.