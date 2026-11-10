La Granja VIP continúa la semana 10 con un nuevo Martes de Duelo
La Granja VIP llega al Martes de Duelo con Manelyk González como Capataz de la semana 10. Esta noche, la influencer deberá defender su inmunidad frente al granjero elegido por el público, en una prueba que podría llevarla a la tabla de nominados.
La Granja VIP: Ver EN VIVO y GRATIS el Martes de Duelo; sigue la transmisión online y conoce al segundo Nominado de la semana 10
Ivonne Montero espera conocer al segundo nominado de la semana 10
Ivonne Montero conocerá esta noche al participante que se sumará a ella en la tabla de nominados. La actriz quedó en riesgo por El Legado de Fernando Lozada, quien la eligió tras su eliminación de La Granja VIP. Al explicar su decisión, Lozada aseguró que buscaba complicar la estrategia de quienes ya tenían a Montero en la mira. Ahora, el resultado del duelo definirá el siguiente nombre en la tabla.
¿Cómo votar para elegir a un participante del duelo de esta noche?
El público puede elegir a uno de los participantes del Duelo de Nominación desde el portal oficial de La Granja VIP. Para participar, entra a la sección de votaciones, selecciona la dinámica del duelo y elige entre los granjeros y peones disponibles.
El elegido se enfrentará al contrincante que designe Manelyk González, Capataz de la semana 10. Esta votación sirve para enviar a alguien al duelo, donde deberá ganar para evitar la nominación.
Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Rafael Mercadante analizaron los posibles escenarios para la tabla de nominados y comenzaron a trazar su estrategia. Los tres plantearon ganar la prueba del jueves y mantenerse unidos junto a Ivonne Montero para afrontar lo que viene en La Granja VIP.
Manelyk y Kunno recuerdan sus momentos más humildes en el amor en el podcast de La Resistencia
Manelyk González y Kunno compartieron sus experiencias amorosas en el podcast de La Resistencia, previo al Martes de Duelo. Mane contó que tuvo una relación con un famoso al que conoció en otro reality, a quien describió como muy distinto a ella y machista. Según relató, ese vínculo le trajo problemas en redes sociales y acoso por parte de los seguidores de él. Por su parte, Kunno recordó que le dio dinero a una pareja para financiar un videoclip pero aseguró que esa persona lo utilizó para pagar un hotel y una propuesta de matrimonio a otra mujer.
Kevyn Bicolor se sincera: “Creo que no soy el Kevyn divertido que solía ser”
Kevyn Contreras “Bicolor” habló ante las cámaras sobre sus preocupaciones en la previa del Martes de Duelo. El comediante expresó que piensa en lo que ocurre afuera de La Granja VIP, especialmente en cómo están sus hijos, su familia y las personas que trabajan para él. “Creo que no soy el Kevyn divertido que solía ser”, reconoció al reflexionar sobre cómo se siente dentro del reality.
¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS este Martes de Duelo?
Sigue el Martes de Duelo de La Granja VIP por la señal de Azteca UNO en televisión o desde la aplicación TV Azteca En Vivo. También puedes ver la transmisión online y gratis en el sitio oficial de La Granja VIP. Para acompañar a los granjeros fuera del programa, ingresa al portal de Azteca UNO, busca la sección del reality y selecciona la opción EN VIVO, donde está disponible la cobertura 24/7 gratuita.
Los granjeros se preparan para el Martes de Duelo con Manelyk González como Capataz
Los granjeros de La Granja VIP alistan los últimos detalles para el Martes de Duelo, una prueba que pondrá en juego otro lugar en la tabla de nominados de la semana 10. Con Manelyk González como Capataz e Ivonne Montero ya nominada por El Legado de Fernando Lozada, los participantes esperan conocer cómo quedará el enfrentamiento de esta noche.