Este martes en la gala de La Granja VIP se dio a conocer que Kevyn “Bicolor” Contreras es el segundo nominado de la semana 11 de la competencia, esto luego de que perdiera el Duelo de Nominación por lo que hasta este momento se encuentra en riesgo de quedar fuera de la competencia y será solo hasta el próximo domingo que se descubra si ya no será parte del reality.

La Granja VIP: ¿Cuál fue el proceso para elegir al segundo nominado en la semana 11?

Todos los martes en La Granja VIP se lleva a cabo el “Duelo de Nominación”, en este participan dos Granjeros, uno que es elegido por el Capataz (que en la semana 11 es Julio Camejo) y el otro el elegido por el público, mediante votación a través de nuestro sitio web. Una vez que se conoce el nombre de las dos personas, ambas se enfrentan en una competencia, misma que consiste en una prueba que desafía las destrezas físicas y mentales de los Granjeros. La Conductora Kristal Silva es quién da las indicaciones y explica cuál es el objetivo que se debe cumplir, uno donde el tiempo en el reloj juega un papel determinante ya que solo el Granjero que supere el reto en el menor tiempo posible ganará.

El Granjero o Granjera que pierda automáticamente pasa a ser parte de la Tabla de Nominación; es decir, queda en riesgo de quedar eliminado o eliminada de la competencia mientras que el ganador se salva y queda fuera de peligro.

¿Quiénes han perdido el Duelo de Nominación en La Granja VIP

Los Granjeros que han perdido en el Duelo de Nominación y han quedado en riesgo de abandonar la competencia tras sumarse a la Tabla de Nominación han sido Kevyn Contreras “Bicolor”, Azalia Ojeda “La Negra”, Kenny Avilés, Manelyk y Kunno, Ivonne Montero y Julio Camejo. Este memento marca uno lleno de tensión en La Granja VIP ya que hace que las estrategias de cada equipo así como de los Granjeros de forma individual cambien.

La Granja VIP: ¿El Granjero que queda nominado por el Duelo puede salir de la Tabla mediante La Salvación?

El Granjero que queda nominado luego de perder el Duelo puede salir de la Tabla de Nominación a través de La Salvación en la gala del jueves solo si no queda bloqueado después de la dinámica de “echar tierra” y si no comete alguna falta que lo lleve a tener algún tipo de sanción durante la semana.