El Duelo de Nominados en la semana 11 fue protagonizado por Kevyn “Bicolor” Contreras y Niurka Marcos, quienes dieron su mejor desempeño para poder salvarse y prevenir la Tabla de Nominados de La Granja VIP. Después de mucha tensión, la ganadora fue Niurka Marcos, logrando evitar la eliminación en el reality.

Sin embargo, los Granjeros no deben dejarse llevar ni confiarse en exceso, ya que todo podría cambiar en La Asamblea del miércoles o en el viernes de Traición, donde nuevamente podrían entrar a la placa, en especial ahora que solamente quedan 8 Granjeros en el reality:

Manelyk

Kevyn “Bicolor” Contreras

Kunno

Daniela “Bebeshita”

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Ivonne Montero

Niurka Marcos

¿Qué pasa en La Asamblea de La Granja VIP?

La Asamblea de La Granja VIP ocurre los miércoles de cada semana, donde los Granjeros se enfrentan cara a cara para nominarse entre ellos, quien obtenga más votos se va a la Tabla de Nominados.

Sin embargo, el Granjero o Granjera que sea posicionado, no debe caer en la desesperación, ya que cuenta con la posibilidad de salirse de la Tabla en el jueves de Salvación al enfrentarse con otros Granjeros nominados o podrían ser sacados en el viernes de Traición; movimientos decisivos para la semana 11, donde el número de Granjeros es menor y la final se acerca más.

¿Quién perdió en el Duelo de Nominación de la semana 10?

En la semana 10 de La Granja VIP, los Granjeros que se enfrentaron en el Duelo de Nominación fue Kevyn “Bicolor” Contreras y Rafael Mercadante, ambos formaban parte del equipo de Los Disfuncionales. Aunque dieron lo mejor para ser el vencedor, sin duda Rafael Mercadante logró superar a todos.

No olvidemos que fue el vencedor de aquel circuito, sin embargo en lo que resta de la semana fue nominados, haciendo que fuera enviado a la Tabla de Nominados y durante La Gala del domingo fue el eliminado.