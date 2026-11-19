Niurka Marcos le reclamó a Julio Camejo por elogiar a Ivonne Montero frente a ella en La Granja VIP. La granjera le recordó que él conocía las diferencias que tenía con su compañera y le explicó por qué le había molestado escucharlo hablar así de ella en varias ocasiones.

Niurka reclama a Julio Camejo por sus elogios a Ivonne Montero en La Granja VIP

La conversación pasó por la estrategia de Montero y su manera de dirigirse a las cámaras. Cuando Niurka cuestionó que se destacara a Ivonne como la mejor estratega de la Granja, Julio respondió: “Yo no diría que es la mejor estratega”. Marcos señaló él siempre destaca que su compañera les hablaba muy bien a las cámaras pero que eso no tiene nada de novedoso y que muchos granjeros lo hacen.

Más adelante, Niurka retomó el tema para hablar de su amistad con Julio. Le dijo que, desde su perspectiva, aquella ya era la cuarta conversación en la que lo escuchaba elogiar a Ivonne delante de ella. “¿Por qué vienes a estarla ensalzando delante de mí cada cinco minutos?”, le preguntó. Luego le recordó que él sabía de sus diferencias con Montero y le dijo: “Eso no se hace con un amigo”.

Para explicar su punto, Marcos puso a Mario “Mono” Osuna como ejemplo. Le planteó que, si Julio tuviera diferencias con él, ella evitaría ponerse a hablarle de lo talentoso que era o de lo bien que le caía. A su vez, Niurka insistió en que, si Camejo quería decirle a Ivonne lo que pensaba de ella, podía hacerlo directamente.

El actor sostuvo que ella había interpretado sus comentarios de otra manera. “Te lo digo ahorita, no era por ahí”, le respondió. Cuando Niurka le dijo que así lo había sentido, Julio se disculpó: “Disculpa si lo sentiste así”. Ella le pidió que se pusiera en su lugar y le dijo que, a su juicio, él se habría sentido igual si la situación hubiera sido al revés.