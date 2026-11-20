A punto de que arranque la etapa final de La Granja VIP, Manelyk se tomó el tiempo para pensar en lo mucho que ha evolucionado en las 11 semanas que lleva con este proyecto. Y es que más allá de los momentos divertidos y polémicos que ha protagonizado, la “reina de los realities” considera que esta experiencia le sirvió para descubrir que no es una persona inútil como ella misma suele decir, sino que puede hacerlo todo para estar bien.

De acuerdo con lo que la Granjera compartió, el trabajo con los animales y todas las tareas que le tocan, terminaron por enseñarle que es una mujer independiente en todos los sentidos.

“Antes de dormir siempre me pongo pensativa y me llegó a la cabeza algo. Wow, me he vuelto muy autosuficiente, ¿sí se dice así? Porque yo hago todas mis cosas aquí en La Granja VIP. Es que siempre digo que soy súper inútil”, dijo emocionada Mane.

¿Por qué Manelyk no confía en sí misma? Su íntima revelación en La Granja VIP

Respecto a por qué suele describirse como una mujer que no sabe hacer nada, Mane explicó que en su “vida normal” tiene mucho trabajo y pendientes que le absorben el tiempo. Así que más allá de que no confíe en ella, prefiere tener un equipo de personas que se encargan de hacerle todo más sencillo, aunado a que su hermano Aby es su manager, así que tiene toda la confianza para dejar asuntos importantes en sus manos.

“Como estoy enfocada en todo lo que tengo que hacer gracias a Dios, pues tengo personas que me ayudan. Bueno, no es que me ayuden, trabajan conmigo. No tengo que hacer el desayuno, ni maquillarme, ni escoger mi ropa y mi hermano se encarga de todas las cosas que son complicadas”, concluyó Manelyk al hablar sobre por qué La Granja VIP le cambió la vida en tan solo unas semanas.