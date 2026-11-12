Después del Juego de Salvación de La Granja VIP, ya se definieron algunos nombres, así que en la lista ACTUALIZADA de Nominados, encontramos a los siguientes Granjeros: Niurka Marcos, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras y Rafael Mercadante.

No obstante, no debemos preocuparnos, ya que los Granjeros aún tienen posibilidad de salvarse en el Viernes de Traición, logrando que uno de ellos pueda mantenerse por más semanas en el reality.

¿Quién participa en La Granja VIP 2026?

En la semana 10 de La Granja VIP, permanecen un total de 9 Granjeros, haciendo que las estrategias entre ellos sean más cerradas para poder llegar a la final. Después de varias eliminaciones, ellos siguen:

Manelyk

Kunno

Daniela “Bebeshita”

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Niurka Marcos

Ivonne Montero

Rafael Mercadante

Kevyn “Bicolor” Contreras

Con el Viernes de Traición, uno de los Granjeros que se sentía a salvo, podría entrar a la lista de Nominados con la decisión del ganador@ en el Juego de Salvación, en especial con la presencia del pico de “Copetes” que podría modificar todo de último minuto, por lo que es importante que no bajen la guardia en lo que resta de la semana.

¿Quién no puede ser nominada?

Por ahora, el único Granjero que no puede ser nominado en la semana 10 es Manelyk, debido a que ella es la actual Capataz de La Granja VIP, puesto que le otroga inmunidad temporal. Aunque Kevyn “Bicolor” Contreras es el acompañante del Capataz y tiene acceso a la habitación de lujo, no obtiene inmunidad.

Por ahora, X y X deberán pedir a sus fans que empiecen a votar por ellos para que puedan obtener más votos y obtengan su permanencia en el reality. Puedes votar directamente en el portal de Azteca UNO o desde la aplicación en “TV Azteca en Vivo”, pero no dejes pasar mucho tiempo antes de que se cierren las votaciones.