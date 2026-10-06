¡TU DECIDES! Vota para elegir quién acompañará a Kunno en la habitación del Capataz

Tras un duelo decisivo para elegir al nuevo capataz Bebeshita, Pascal, Kunno y Manelik dieron su mejor esfuerzo para lograr coronarse esta noche pero finalmente se determinó que Kunno se convierte en el Capataz de La Granja VIP. Sin embargo, cómo todo puede ocurrir dentro de la Granja las reglas cambian y esta semana el ganador no tendrá la palabra final para decir quién lo acompañará esta semana para disfrutar de grandes beneficios.

Este lunes 5 de octubre el público tendrá la oportunidad para decidir quién será el afortunado Granjero que lo acompañará durante estos días al capataz en la suite. La votación que ya inició esta noche permanecerá abierta hasta mañana, por lo que los seguidores tendrán poco tiempo para apoyar a su Granjero favorito.

Si aún no sabes por quién votar recuerda que esta ventaja es importante dentro de la competencia, ya que compartir la suite con el Capataz significa tener acceso a un espacio privilegiado lleno de tranquilidad, sorpresas, beneficios y sobretodo de privacidad, donde ambos granjeros pueden compartir momentos únicos así como generar nuevas alianzas o estrategias.

¿Cómo votar para elegir al acompñante del Capataz?

Si ya tienes a un Granjero favorito para que este semana disfrute de los beneficios que tiene ser acompañante de el capataz puedes empezar a votar por él a través de la página oficial de votación, recuerda que desde el termino del programa se abrieron y estas concluirán el día de mañana así que no pierdas la oportunidad de beneficiar a tu participante y darle una permanencia tranquila durante estos días.

Si ya tienes el nombre seleccionado empieza a votar mediante el portal web o sitio oficial de Azteca UNO, después ingresa a la sección de La Granja VIP una vez que ingreses a la pagina busca en la parte superior “VOTAR” ahí mismo te desprende el nombre de los granjeros. Si se te complica solo da CLICK AQUÍ ubica el nombre del granjero y dale los puntos.