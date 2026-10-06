Se abren votaciones para que un Granjero se vaya a Duelo de Nominación en la quinta semana

Corre una semana más dentro de La Granja VIP Segunda Temporada y tras la llegada del granjero 21 y la eliminación de Kenny, la tensión vuelve a apoderarse de cada uno de los participantes, ya que ninguno está decidido a dejar la competencia y ahora más que nunca necesitan el apoyo del público. Recientemente se acaban de abrir las votaciones para que el televidente y fans de La Granja puedan decidir qué Granjero será enviado al Duelo de Nominación.

Cabe recordad que el resultado de estas votaciones podrían cambiar el juego y destino de uno de los Granjeros. Aunque todo apunta a que es un juego personal, también este resultado cambia por completo el rumbo de la semana ya que con el resultado todos pueden cambiar sus estrategias, alianzas y principalmente señala que estar dentro del Duelo de Nominación el granjero queda en una posición de mayor riesgo de eliminación.

¿Cómo votar para elegir a que un granjero vaya al Duelo de Nominación?

Si vas a votar por uno de los granjeros para que esté dentro del Duelo de Nominación pero aún tienes dudas de cómo hacerlo quédate aquí que te explicamos cómo puedes dar tus votos.

Primero busca el portal web o sitio oficial de Azteca UNO, después ingresa a la sección de La Granja VIP una vez que ingreses a la pagina busca en la parte superior “VOTAR” ahí mismo te desprende el nombre de los granjeros. Si se te complica solo da CLICK AQUÍ ubica el nombre del granjero y dale los puntos, estos pueden ser 10 o estos puedes repartirlos entre varios, siempre y cuando te de el total de 10.

Recuerda que desde este momento están abiertas así que no pierdas un segundo ya que el cierre de estas votaciones se dará cuando nuestro conductor Adal Ramones o nuestra querida Kristal Silva anuncien durante el programa que se cierran, que ya no se reciben más vtos, así que para que no se te pase estate al tanto de las galas.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores podrán seguir todo lo que ocurre en La Granja VIP a través de la señal de Azteca Uno o entrando en este enlace del sitio web. Recuerda que la transmisión es EN VIVO Y GRATIS. Asimismo, puedes seguirla mediante la App TV Azteca EN VIVO, la cual se consigue gratis y se puede ver en celulares, tablets y televisiones inteligentes.