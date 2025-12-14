GRAN SEMIFINAL DE LA GRANJA VIP: Esto es todo lo que debes conocer sobre el CIERRE DE VOTACIONES, HOY, 14 de diciembre

¡Es hoy, es hoy! La gran semifinal del programa de entretenimiento más grande de México, La Granja VIP , se encuentra en su penúltima transmisión. Hoy, 14 de diciembre, sabremos qué granjeros pasan a la final. Sin embargo, desafortunadamente, hoy quedará eliminada una persona, misma que puede ser salvada antes del cierre de votaciones, por lo que aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este proceso, para así llevar a tu granjero favorito a la gran final.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Esta semana fue más complicada para César Doroteo “Teo”, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori, pues fueron los nominados de la semana, por lo que durante estos días tuvieron que poner más esfuerzo por ganarse el cariño de su público y así reunir votos para ser salvados este domingo 14 de diciembre. Su destino, por ahora,está en manos de quienes decidan darles su voto.

Cada uno de ellos ha enfrentado retos, ha tenido victorias, pero también fracasos durante el reality, se han mostrado reales y sin filtros, pero al mismo tiempo han utilizado, todas estas semanas, estrategias para mantenerse en la competencia, y aunque no ha sido fácil, han logrado mantenerse. Sin embargo, el duelo comienza y solo uno de ellos dará el siguiente paso.

¿A qué hora se cierran las votaciones HOY, 14 de diciembre en la Semifinal de La Granja VIP?

Como cada domingo, durante La Gala de Eliminación, se hace el cierre de votos, indicado por nuestro querido conductor, Adal Ramones. En el momento en que él da la señal no se aceptará ni un voto más, por lo que momentos antes es la única oportunidad para brindar apoyo a los granjeros. La transmisión se lleva a cabo entre las 8:00 pm y las 11:00 pm, hora Ciudad de México.

¿Cómo votar por los nominados de La Granja VIP?

El proceso es muy sencillo, lo puedes hacer desde la app móvil de TV Azteca, la cual es gratuita, solo deberás seleccionar la parte de votaciones, elegir a tu favorito y confirmar tu voto. Por otro lado, también puedes hacerlo a través del sitio web.

¿Dónde ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP?

La transmisión se lleva a cabo en televisión por Azteca UNO. Sin embargo también puedes seguir La Gala a través del sitio web de La Granja VIP, o bien, por la app móvil TV Azteca En Vivo. Cada minuto y voto valen oro para salvar a tu granjero favorito.