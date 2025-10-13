¿Traición, alianza o venganza? Esto dijo Manola Díez sobre su estrategia en La Granja VIP

La tensión dentro de La Granja VIP se siente desde el primer día, pero lo que dijo Manola Díez en una dinámica reciente dejó a todos con la ceja levantada. Sin dar detalles evidentes, sus respuestas reflejaron un perfil que no pasará desapercibido en esta competencia. Con más de dos décadas en la industria del entretenimiento, la actriz y modelo regia llegó a la Granja decidida a jugar… pero, ¿cómo?

¿Manola Díez hará alianzas en La Granja VIP?

Durante una dinámica de “Yo nunca nunca”, Manola fue clara en varios aspectos como que jamás traicionaría a un amigo, inventaría chismes o haría trampa. Sin embargo, cuando se tocó el tema de cambiar de bando, jugar con la mente de otros o hacer alianzas, su lenguaje corporal cambió y sus respuestas dejaron espacio a la duda.

“Tal vez” y “quizá” fueron palabras que soltó con una sonrisa mientras dejaba claro que una alianza sí está en sus planes. Esto sugiere que aunque juega con ética, está abierta a adaptarse si el juego lo exige. Para quienes conocen su trayectoria, saben que Manola no se queda atrás cuando de estrategia se trata.

¿Qué estrategia seguirá Manola Díez en el reality?

Las declaraciones de Manola fueron sutiles, pero suficientes para entender que su estrategia en La Granja VIP será flexible y estratégica. No se define como una jugadora rencorosa, pero no descarta manipular si la situación lo amerita. El hecho de que no descarte cambiar de bando, pero sí niegue rotundamente traicionar a un amigo, habla de una línea muy clara entre lo emocional y lo táctico.

Quienes han seguido su carrera saben que está acostumbrada a los reflectores y que se desenvuelve bien bajo presión. Esta experiencia podría jugar a su favor si logra equilibrar la empatía con la astucia.

¿Dónde y a qué hora ver La Granja VIP?

La aventura comienza este domingo 12 de octubre con la Gala de Estreno desde las 8:00 pm CST por Azteca UNO. A partir del lunes 13 de octubre podrás seguirla de lunes a viernes a las 9:00 p.m. también por Azteca UNO, incluyendo sus aplicaciones y sitio web. Además, si quieres conocer todo lo que sucede las 24 horas del día, ya está disponible la transmisión continua en Disney+, donde podrás ver cada estrategia, alianza y movimiento sin cortes.