Lo Que Callamos Las Mujeres | Cintia: Sigue latiendo
Cintia es una joven mamá que acaba de dar a luz a su segundo hijo, y cuando piensa que todo es maravilloso, sufre una disminución arterial durante su parto.
Cintia sufre de una complicación cardiaca durante el parto de su segundo hijo, y cuando la están atendiendo para intentar estabilzarla, sufre un daño más que es irreversible, por lo que la única opción es un trasplante de corazón. En ese momento, Cintia entra a la lista de espera, aunque en los primeros lugares por su condición tan grave.