Lo Que Callamos Las Mujeres| Rebecca: Compulsiones ocultas
Rebecca está casada y todo marcha bien, hasta que sus pensamientos se apoderan de ella y comienza a desear tener sexo en todo momento y con cualquiera.
Rebecca comienza a tener problemas en su matrimonio debido a que comienza todo el tiempo a pensar en sexo, pero su esposo no siempre está dispuesto a complacerla como ella quiere, lo que hace que busque satisfacción con otros hombres, primero con un compañero de la oficina que siempre le coquetea, y después con hombres de aplicaciones de citas.