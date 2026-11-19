Osmel Sousa, mejor conocido como “El zar de la belleza”, da a conocer cuál es su top 5 de favoritas para ganar el Miss Universo 2026. Durante una entrevista realizada por Rodner Figueroa, detalló que ellas son su favoritas:

Venezuela: Clara Vegas

Filipinas: Bea Millan-Windorsky

Francia: Garance Authié

Puerto Rico: Jennifer Barreto

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Aunque detalló que ellas son sus favoritas, el entrenador que preparó a Fátima Bosch, detalló que su actuación y el caminar de cada una de ellas será decisivo para que puedan ganar, por lo que sería necesario que él las viera en los últimos días del certamen para poder dar a conocer su decisión con mayor claridad.

¿Cuántas Miss Universo tiene México?

México dentro de su historia ha contado con 4 mexicanas que se han ganado la corona de Miss Universo, destacándose las siguientes:

María Guadalupe Jones Garay: Quien se convirtió en la primer mujer mexicana en ganar el importante certamen en 1991 con 23 años.

Ximena Navarrete: Fue la ganadora en el 2010, originaria de Jalisco con solo 22 años.

Andrea Meza: Ganó en el 2021, originaria de Chihuahua, su reinado fue de 7 meses, debido a que hubo retrasos en su coronación, causado por la pandemia del COVID-19

Fátima Bosch: La ganadora del 2025 a sus 25 años, una de las más recientes y originaria de Tabasco.

Ahora, para Miss Universo 2026, la representante de México es María Guadalupe Vargas Naranjo de Jalisco, quien será la encargada de representar al país en el certamen más importante del mundo.

¿Por qué salió de Miss Universo?

En noviembre del 2025 “El zar de la belleza”, después de 50 años de ser parte del importante certamen, dio a conocer su retiro de la competencia, detallando que era una decisión que ya se había tomado 3 meses antes y renunciaba a su cargo de asesor de la organización, eliminando todos los rumores sobre un posible despido.

Asegurando que fue una decisión que tomo para estar rodeado de su familia, regresando a su país natal, en especial cuando había vivido años solo en otro país.