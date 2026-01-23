¡Igual que Lady Di!: FÁTIMA BOSCH, Miss Universo 2025, se quita zapatos para jugar con niños en Guatemala

La Miss Universo 2025 Fátima Bosch ha conquistado las redes a través de unos videos en donde se ve cómo fue su visita a una institución con niños, mismos a los que repartió mucho amor y con los que compartió un momento muy emotivo, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo fue la visita de Fátima Bosch en Guatemala?

Fátima Bosch visitó La Fundación Margarita Tejada para Síndrome de Down en Guatemala. Durante su visita dejó ver su gran humanidad pues compartió un momento muy agradable con todos los niños y niñas. Sin embargo, uno de los momentos que se están viralizando es uno en el que Fátima se quitó sus tacones para jugar con los niños y hacerlo descalza. Este hecho ha causado gran relevancia debido a que la han comparado con la Princesa Diana pues en 1991 la mujer de la realeza realizó lo mismo en una carrera de sus hijos. Esto ha hecho que muchos internautas reconozcan cómo Fátima ha logrado romper protocolos para poder hacer acciones humanitarias.

En su visita fue muy bien recibida por todos. Los niños y niñas se emocionaron y compartieron momentos muy agradables con ella. Algunos la recibieron con flores y todos con muchos abrazos . Fátima aprovechó para conocer las actividades que los niños hacen en la institución, como por ejemplo realizar ropa. La Miss Universo se conmovió al grado de no poder contener las lágrimas. “Yo creo que la belleza es lo que tenemos en el corazón” dijo Fátima además de que añadió que lo más importante es cómo hacemos sentir a los demás.

¿Qué ha hecho Fátima Bosch después de su triunfo como Miss Universo 2025?

Fátima Bosch, además de hacer una gira con medios después de su triunfo, ha participado en una serie de eventos que implican ayudar de forma social a las personas. La filantropía sin duda es una de las cosas que más han sobresalido en la Miss Universo luego de haber ganado la corona. Ella misma ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso por alzar la voz y transmitir buenos mensajes a la sociedad pues busca inspirar y empoderar a las mujeres así como transmitir mensajes de paz.

Fátima se ha involucrado en acciones humanitarias como visitar a niños con cáncer. Por otro lado, recientemente asistió a la Asociación de Sordos de Guatemala ASORGUA. Con esto Fátima deja en claro su compromiso por apoyar y cuidar de las infancias así como involucrarse en todos los eventos que impliquen solidarizarse y visibilizar los derechos de más personas.