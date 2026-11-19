Estamos a pocos días de uno de los certámenes más importantes del mundo, pues la próxima semana se estará llevando a cabo la edición 2026 de Miss Universo, el cuál, como sabrás, es un concurso de belleza anual que eclipsa al mundo entero, literal, donde una mujer es condecorada.

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Para sorpresa de muchos, este año, el certamen se estará llevando en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como “El Choli”, (sí, es en donde Bad Bunny ofreció 31 conciertos), el cuál se ubica en San Juan, la capital del país caribeño.

¿Cómo es la sede del Coliseo de Puerto Rico donde será Miss Universo 2026?

Este inmueble que recibirá la edición #75 de Miss Universo tiene la capacidad para aproximadamente 19,500 personas en cuestión de eventos masivos, aunque este también es versátil y cuenta con una configuración para espectáculos privados, en donde llega a albergar hasta 2,500 asistentes.

Su apertura fue en el año 2004, por lo que estamos hablando de un recinto “moderno”, el cuál es apto para todo tipo de eventos, por lo que el que se viva aquí Miss Universo 2026 solo demuestra su versatilidad.

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

La final de este certamen será el próximo martes 24 de noviembre, aunque los desfiles previos como el Desfile de Traje Nacional será el día sábado 21 y la competencia preliminar el domingo 22 de noviembre.

Esta edición será un tanto especial para México, pues la pasada ganadora, Fátima Bosch entregó la corona de Miss Universo tras haber conquistado el certamen en 2025, logro que todo México celebró, pues esta fue nuestra cuarta ganadora.

¿Qué mexicanas han ganado Miss Universo?

Nuestro país que se caracteriza por lo auténticas que son las mexicanas, por lo que en 74 ediciones hemos visto como 4 coronas se levantan con: