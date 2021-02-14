Exatlón: Las mejores FOTOS del noviazgo que conforman Christian Anguiano y Casandra Ascensio.

El amor se respira, las historias se recuerdan y este 14 de febrero se siente diferente tan lleno de amor y amistad. Tal es el caso de una de nuestras parejas favoritas dentro del Exatlón México, hablamos de Casandra Ascencio y Christian Anguiano.

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Estos dos enamorados se conocieron en la temporada 3 del reality show, ambos atletas llegaron hasta las últimas semanas, durante su estancia en Exatlón hicieron click y quedaron completamente enamorados.

Ahora por ser un día especial, recordamos cómo comenzaron estos dos grandes atletas; durante la tercera temporada ni Casandra, ni Yomi ingresaron desde el inicio de esta. Hay que recordar que Casandra entró a reforzar al equipo azul luego de algunas semanas y posteriormente entró Christian Anguiano.

Desde el principio se notó la buena química que hicieron, sin embargo, se llegó a especular que Casandra quería con David Juárez, La Bestia, pero para sorpresa de varios a la salida de ambos del reality, comenzaron a salir pues los dos son de Guadalajara.

En las redes sociales, los dos compartían poco a poco de los momentos que pasaban juntos, hasta que el amor nació para los atletas.

Actualmente, ambos entraron a la nueva entrega de Exatlón México, donde comparten momentos y experiencias, dejando todo en los circuitos colosales. También disfrutan de su amor ya que pertenecen al mismo equipo.

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Ahora tienen pequeñas muestras de amor entre ellos en la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde se encuentran en el mismo equipo.