Exatlón: Tras polémica y distanciamiento, Aristeo Cázares y Heliud Pulido se reconcilian de esta manera.

Heliud Pulido y Aristeo Cázares forjaron su amistad luego de haber perdido la batalla colosal ante el equipo de Héroes y tras la polémica y distanciamiento que se había generado entre ambos desde tiempo atrás.

Luego de que los Titanes sufrieran lo que los dos atletas de alto rendimiento calificaran como una "paliza", sufrieron un momento de vulnerabilidad y se sinceraron para recobrar su relación amistosa.

Y es que los competidores reconocieron que las palabras que se dieron ambos detrás de la banca, tras la derrota, sirvieron para que ambos se sintieran más repuestos.

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Todos los miembros de Titanes estaban muy vulnerables por la derrota

Aristeo Cázares y Heliud Pulido reconocieron que siempre hacía falta amistad y apoyo en la aventura, limar asperezas, dejar lo que pasó atrás y empezar a buscar un bien común.

La derrota en ese tiempo los hizo recapacitar en esos puntos y volver a tener una bonita relación de amistad, como la que sostenían al inicio.

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