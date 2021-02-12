Exatlón: Héroes acaban con hegemonía de Titanes y recuperan la anhelada Fortaleza.

Una emocionante y nostálgica noche se vivió en la semana 24 de Exatlón en la competencia inicial y luego en la lucha por la Fortaleza en Ciudad Caos de Exatlón City, que le dio el privilegio de la comodidad y videollamada para todos los integrantes del equipo Héroes.

El equipo azul venció con 10 a 7 puntos al equipo rojo, así que fueron los Héroes quienes se ganaron la fortuna de hacer videollamadas con sus personas especiales y recuperar la Fortaleza.

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En un encuentro nocturno, los atletas de alto rendimiento se jugaban el corazón desde el momento que arrancaban la competencia en las casetas telefonicas y todo por estar un poco cerca de sus seres queridos.

Héroes y Titanes vivieron una emotiva y competitiva noche

Durante esta emisión, Heliud Pulido y Aristeo Cázares retomaron su amistad luego de haber perdido la batalla colosal ante el equipo de Héroes y tras la polémica y distanciamiento que se había generado entre ambos.

Los competidores reconocieron que las palabras que se dieron ambos detrás de la banca, tras la derrota, sirvieron para que ambos se sintieran más repuestos.

Aristeo Cázares y Heliud Pulido reconocieron que siempre hacía falta amistad y apoyo en esa aventura, limar asperezas, dejar lo que pasó atrás y empezar a buscar un bien común.

En la primera parte del programa, los Titanes fueron quienes ganaron el reto con 7500 exapoints para poder gastar en la Exa Store, donde pueden comprar objetos como colchones, artículos de uso personal, laptops, libros y muchos artículos más.

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Sin embargo, en la batalla por la Fortaleza, Héroes dieron la vuelta a la competencia y acabaron con la hegemonía de Titanes, además de ser los afortunados ganadores de una videollamada a sus seres queridos.