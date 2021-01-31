Conoce a la nueva participante de Mi Pareja Puede, Isabel Delgado, quien estuvo en Exatlón México.

Blanca Isabel Delgado es una atleta mexicana, la cual tiene como especialidad, desarrollarse en el ámbito de nado sincronizado, actividad con la que ha representado al país en varias ediciones de Juegos Centroamericanos, así como en dos Juegos Olímpicos.

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Hay que recordar que la nadadora formó parte de la segunda emisión de Exatlón México en el año 2018, en el cual se integró a la famosa atleta en la competencia dentro del equipo azul, entonces nombrada Contendientes.

La exparticipante formó parte del reality en conjunto de otros atletas como Evelyn Guijarro, Patricio Araujo, Javier Márquez, Carmela Correa, Daniel Noyola y Zudikey Rodríguez, competidores que actualmente están debatiendo en Héroes contra Titanes.

Además, la atleta de nado sincronizado inició su formación a la edad de 3 años, posteriormente ingresó a una selección con la que logró representar a México en Cuba, su primera competencia internacional.

Por lo que Blanca Delgado estuvo en la Selección Nacional de primera fuerza, grupo con el que asistió a 4 Juegos Panamericanos que incluyen Toronto en el año 2015, y dos Juegos Olímpicos: los de Beijing en 2008 y Londres en 2012.

Durante la vigésima primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Isabel vivió uno de los momentos de gran gloria en su carrera deportiva al convertirse en la séptima atleta con más preseas entre todos los participantes.

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Actualmente, la excompetidora mantiene una relación sentimental con Diego Rangel, su novio con el que asistió al programa Mi pareja puede, conducido por nuestro querido Facundo.

