Patrick Loliger recuerda su participación Exatlón con una versión perruna de la competencia: ‘Perrotlón’.

Patrick Loliger, quien compitiera en Exatlón en el equipo de Famosos, recordó su participación en la competencia con un video en su perfil de Instagram donde se puede apreciar una versión perruna del programa: 'Perrotlón'.

El atleta popular por su participación en juegos olímpicos en la disciplina de remo, ha vuelto a ser noticia con la publicación que ha fascinado a sus seguidores de redes sociales.

Amante del deporte y de los animales, Loliger deja sus dos pasiones muy claras en todo lo que sube a instagram desde hace mucho tiempo y continpua haciéndolo día a día.

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Patrick ha compartido sus aventuras como conductor de 'Perrotón México', parodia donde sus mascotas y compañeros de vida son los principales protagonistas en una dura y canina competencia.

El deportista cuenta con más 445 mil seguidores en Instagram y constantemente promueve el cuidado de las mascotas en general, así como la adopción de ellas en general.

Patrick Loliger es recordado por sus medallas y el equipo Famosos

Patrick Alexandre Ernst Loliger Salas se hizo muy famoso en 2019, luego de ser participante de la segunda temporada de Exatlón México. El rubio atleta nació el 20 de junio de 1985 en la Ciudad de México y es muy recordado por su participación en juegos olímpicos de Beijing 2008 y Londres en 2012.

El atleta ha ganado más de 15 medallas en distintas competencias internacionales, como el Campeonato Mundial 2018, oro en las Naciones Unidas de EE.UU, en la regata ha logrado dos medallas de oro en Bélgica 2008 y Alemania en 2010.

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Loliger fue parte del equipo de los Famosos y desde el primer momento demostró que era un de los rivales más fuertes a vencer por su determinación, habilidad y fuerza para llegar muy lejos en la competencia, donde se estaba enfrentando a otras grandes personalidades del deporte.