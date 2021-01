Exatlón: Lo que no conocías de Michell Tanori, una brillante exparticipante de la competencia.

Michell Tanori obtuvo gran popularidad gracias a su paso por Exatlón al competir para el equipo de Contendientes, donde ganó gran cantidad de admiradores debido a su participación en la competencia.

La atleta de lucha grecorromana tiene 22 años, es originaria de Hermosillo, Sonora. Estudia la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y es medallista múltiple en Olimpiadas Nacionales y en la Universiada.

Dentro de la competencia fue considerada la “Reina de las Eliminaciones” porque superó cuatro procesos de eliminación. Sin embargo, su salida de Exatlón se dio en febrero de 2020, luego de enfrentarse con una compañera de su propio equipo.

Dos años antes de ser llamada para Exatlón, Tanori perdió a su mamá y tuvo que ser fuerte. Antes de llegar a la competencia debía todos los servicios de su casa y no sabía qué hacer.



Exatlón le enseñó a no tener miedos

La competencia en las playas le enseñó a quitarse todos sus miedos y luchar cada día no solo en la competencia, sino en la vida diaria.

La atleta dijo que admiraba a cada uno del equipo azul y agradeció su apoyo. Se siente orgullosa de sí misma porque pensó que duraría muy poco en la competencia y no fue así.

En la temporada en que participó Michell, tanto ella como Marysol tuvieron siete vidas, las cuales defendieron con concentración, disciplina y esfuerzo durante la tirolesa y los tiros de aro, pero Cortés venció a la luchadora grecorromana.

Los fans de Michell Tanori aún la extrañan, pese al tiempo que ha transcurrido tras su eliminación del Exatlón.

La luchadora es muy recordada por haber dado grandes triunfos a su equipo Contendientes en muchas ocasiones.