¡Sin filtros! Ana de la Reguera detalla la experiencia que tuvo con otra mujer
Luego de que se viralizara en redes sociales una entrevista donde compartiera la experiencia que tuvo con otra mujer, Ana de la Reguera habló sin filtros sobre lo que vivió. Además, la actriz mexicana se pronunció sobre el estado de salud de Yolanda Andrade y contó cómo fue la cita a ciegas que tuvo con Cristian Castro.