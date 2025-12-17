¿Con Camil, pero sin Michaela? Así preparan el estreno de ‘Matilda, el Musical’

Alex Gou ya se alista para el estreno de ‘Matilda, el Musical’ y nos compartió varios detalles de la puesta en escena en su versión mexicana. ¿Jaime Camil participará en la obra? ¿Por qué Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno, dejó el proyecto? ¡Ojo al elenco de primer nivel! Esto fue todo lo que compartió Alex Gou sobre ‘Matilda, el Musical’.