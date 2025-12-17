Arturo Carmona responde al ‘espaldarazo’ de Cruz Martínez y habla de Melenie
Después de que Cruz Martínez defendiera a Arturo Carmona, el actor reaccionó al respaldo y habló de las pruebas que supuestamente desmienten a Alicia Villarreal.
Después de que Cruz Martínez saliera a defender a Arturo Carmona y desmentir los rumores que ponían en duda su paternidad y apoyo a Melenie, el actor reaccionó al respaldo y habló sobre las pruebas que supuestamente desmienten a Alicia Villarreal. Además, Arturo Carmona respondió si Melenie fue un obstáculo para rehacer su vida.